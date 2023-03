Ancelotti “Niente calcoli, con il Liverpool serve il miglior Real”

"I reds hanno fatto sette gol allo United, è una partita aperta", dice il tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il 2-5 di Anfield è più di un'ipoteca sui quarti di finale di Champions, ma Carlo Ancelotti non si fida, o meglio preferisce tenere alto il livello di attenzione. Domani sera il suo Real Madrid riceve il Liverpool di Jurgen Klopp e dopo la larghissima vittoria in Inghilterra ci sarebbe da dormire sonni tranquilli. L'esperienza, però, consiglia al tecnico dei blancos tutt'altro approccio. "Semplicemente non dobbiamo fare calcoli, bisogna giocare la partita con la massima intensità con l'obiettivo di vincerla", spiega Ancelotti che con la sua squadra ha affrontato il discorso proprio su questi termini. "All'andata abbiamo fatto molto bene la fase offensiva, ma anche domani ci aspetta una partita aperta dove dovremo ripeterci e giocare il nostro miglior calcio". Ancelotti ha trovato anche il modo di far sorridere i giornalisti, dribblando con classe una domanda finalizzata a cercare di capire chi schiererà a centrocampo: "E' una domanda trappola e io vi dico che domani esperienza ed energie saranno componenti importanti nel match di domani". Quindi speranze sia per gli over 30 come Kroos e Modric, ma anche per i giovani come Camavinga. "E' un ragazzo che sta facendo molto, è un giocatore importante per noi, commette ancora qualche errore, ma poi gioca talmente bene che te ne dimentichi, è già un intoccabile e lo sarà anche in futuro", dice Ancelotti che parla anche di Eden Hazard, un giocatore che non è ancora riuscito a recuperare, e di Vinicius, una stella già luminosa. "Non parliamo molto, Eden ha detto la verità, ma c'è rispetto tra di noi e se non gioca è soltanto perché c'è grande concorrenza, c'è uno come Vinicius che sta facendo molto bene. E' un ragazzo concentrato sul campo, è sulla strada per scrivere la storia del Real, così come hanno fatto negli anni passati giocatori come Casemiro, Kroos o Modric". Senza dimenticare Benzema che domani ci sarà: "E' al 100%, è molto motivato perchè la Champions è una compeitzione molto importante per tutti noi". In questi giorni ancora polemiche sul francese per le dichiarazioni di Deschamps in merito a quanto accaduto al Mondiale del Qatar. "Non ne abbiamo parlato, sono situazioni personali che non mi riguardano, non metto bocca in questi discorsi tra Karim e Deschamps". Allora meglio tornare sul Liverpool, sulla minaccia che rappresenta una squadra capace di fare 7 gol al Manchester United. "Hanno un ottimo attacco, ma noi faremo di tutto per fermarli, giocheremo una partita a viso aperto, saranno importanti entrambe le fasi". In conferenza stampa anche l'ex Roma e Chelsea, Antonio Rudiger che si definisce "orgoglioso di giocare nel Real, è un onore per me. Vista la storia che ha questo club non è facile vestire questa maglia, ci sono grandi pressioni, ma con il tempo impari a gestirle", dice il difensore tedesco che non dimentica la gara dell'andata e ha grande rispetto per il Liverpool. "Dovremo giocare meglio di come abbiamo fatto ad Anfield dove abbiamo iniziato sotto tono, non deve succedere. Quella di Klopp è una buona squadra, molto abile nella fase offensiva come dimostrano i 7 gol allo United". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 14-Mar-23 13:49