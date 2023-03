Atletica: Simeoni”Fosbury personaggio fondamentale,sport gli deve tanto”

"Ha dato una svolta non solo al salto in alto ma a tutto il movimento" ROMA (ITALPRESS) – "Dick Fosbury è stato fondamentale. È stato un personaggio che ha dato una svolta non solo al salto in alto ma al movimento dell'atletica e dello sport in generale. Con questo stile hanno dovuto cambiare i regolamenti perché fino a quel momento non si poteva superare l'asticella con il capo per primo. Magari si prestava alla derisione, ecco, rispetto all'altro stile che era considerato molto più serio". Così Sara Simeoni, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca del 1980, poco fa su Rai Radio1 al Gr1 delle 8.00, sulla scomparsa di Dick Fosbury, "rivoluzionario" del salto in alto. "Dove collocherei Fosbury nel Pantheon dell'atletica? Sicuramente lo metterei al primo posto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 14-Mar-23 09:54