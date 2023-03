Calcio: Caso Negreira, Piqué “Il Barça non compra gli arbitri”

L'ex difensore azulgrana sicuro dell'innocenza del club: "Siamo abituati alle campagne contro" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono pronto a mettere le mani sul fuoco: il Barcellona non compra gli arbitri". Con queste parole l'ex difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha affrontato il caso-Negreira in un'intervista concessa a Rac1 in cui ha affrontato vari argomenti, compresi il suo ritiro, la fine del matrimonio con Shaqira e i guai giudiziari di Dani Alves ("Spero che sia innocente e finchè la giustizia non farà il suo corso lo cosidererò tale, se poi venisse condannato, se venissero provate le accuse sarei molto duro con lui"). In questo momento, però, l'attenzione è sul processo per presunta corruzione a carico del Barcellona e uno dei simboli azulgrana non ha dubbi che il club sia alle prese con una congiura, un po' come ha detto ieri il presidente Joan Laporta. "Il Barça non compra gli arbitri, sarei pronto a metterci la mano sul fuoco. Se vuoi corrompere gli arbitri lo fai in nero, non paghi lo stipendio a un dirigente arbitrale, non c'è nessuna logica in tutto questo, ma siamo abituati alle congiure e alle campagna contro". "In quegli anni contestati siamo stati superiori, basta rivedere quei campionati, quelle coppe, non avevamo bisogno degli arbitri per vioncere. Ho grande fiducia nel mio club", ha aggiunto Piqué. Magari un giorno potrebbe essere proprio lui il presidente del club catalano. "Al momento sono concentrato su altre cose, amo molto il Barcellona, è la squadra della mia vita, ma non intendo forzare le cose". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 14-Mar-23 12:04