Mobilità green, al LetExpo riconoscimento per il Gruppo Di Martino

VERONA (ITALPRESS) – Riconoscimento per il Gruppo Fratelli Di Martino. Al LetExpo di Verona il presidente di Mercedes-Benz Trucks, Maurizio Pompei, ha consegnato all'azienda siciliana che da oltre 50 anni opera nell'ambito dei servizi per l'autotrasporto intermodale e nella logistica, una targa per eActros, il truck 100% elettrico di Mercedes, ritirato nei mesi scorsi per conto della consociata Niinivirta Transport. Niinivirta, azienda ecofriendly del Gruppo Di Martino e prima realtà in Italia ad effettuare consegne in ambito urbano utilizzando veicoli 100% elettrici, ha l'obiettivo di trovare soluzioni di trasporto green per migliorare la qualità dell'aria e del traffico. La flotta è inoltre strutturata per adeguarsi a qualsiasi tipo di esigenza del cliente, partendo da mezzi piccoli, per la distribuzione all'interno dei nuclei cittadini più impervi, fino ad arrivare a mezzi sofisticati, come quelli dotati di sistema "scarrabile" che permettono l'interscambiabilità del cassone posteriore, per una migliore ottimizzazione delle tempistiche di carico e scarico. Infatti, alcuni dei mezzi sono attrezzati e focalizzati per la distribuzione di abbigliamento e capo appeso. I camion, inoltre, sono dotati di caricatore a bordo da 7 kw, 22 kw o 44 kw, che permette la ricarica esternamente e non solo presso i principali hub di distribuzione. Ogni mezzo è inoltre dotato di doppio sistema di controllo GPS per garantire localizzazione, sicurezza e controllo da remoto del camion. – foto ufficio stampa Gruppo Di Martino – 14-Mar-23