Parigi2024: Patta “La marcia verso i Giochi fa un certo effetto”

"Tokyo 2020 è stato qualcosa di unico. Ceccarelli? Merita quello che sta ottenendo", dice il velocista azzurro ROMA (ITALPRESS) – "Ritrovarsi in clima olimpico fa un certo effetto. Tokyo 2020 è stato qualcosa di unico, ma adesso questo evento ci ricorda che Parigi si sta avvicinando". Lorenzo Patta, oro olimpico della staffetta 4×100 di Tokyo 2020, ha partecipato all'evento organizzato al Parco del Colle Oppio di Roma in occasione dei 500 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'Ambasciata di Francia in Italia, il Coni e il Ministero per lo sport e i giovani si sono uniti per partecipare alla staffetta virtuale che ha coinvolto 116 Paesi nel mondo e quattro istituti romani in presenza. "Abbiamo iniziato la preparazione da due giorni, quindi c'è molto lavoro da fare considerando che dobbiamo qualificarci per questi Giochi – le parole del velocista sardo sul lavoro svolto durante il raduno di Roma -. Samuele Ceccarelli? Ci conosciamo dal 2018 e so benissimo che ragazzo e che atleta sia. Si merita i successi che sta ottenendo", ha concluso Patta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 14-Mar-23 10:09