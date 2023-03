Tennis: Torneo Indian Wells. Alcaraz nel club dei ‘100’ e agli ottavi

Lo spagnolo batte l'olandese Griekspoor, prossimo avversario l'inglese Draper che ha eliminato Murray INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz agli ottavi di finale di Indian Wells. Il tennista spagnolo, prima testa di serie, si è imposto 7-6 (4), 6-3 sull'olandese Tallon Griekspoor, tagliando così il traguardo delle 100 vittorie in carriera. "Sono davvero orgoglioso di aver ottenuto la mia centesima vittoria Atp – ha dichiarato Alcaraz secondo quanto riportato da Supertennis.tv – e spero che festeggiare traguardi del genere diventi una ricorrenza. Onestamente non tenevo il conto delle partite vinte, ma quando ho saputo che la prossima sarebbe stata la mia centesima vittoria, ho fatto di tutto per ottenerla". Agli ottavi Alcaraz è atteso dall'inglese Jack Draper che ha vinto il derby britannico con lo scozzese Andy Murray, imponendosi 7-6 (6), 6-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 14-Mar-23 10:26