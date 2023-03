Bebe Vio “Riparto da Pisa con obiettivo Parigi2024”

"Sono molto emozionata per questa ennesima ripartenza", dice l'azzurra al rientro dopo diversi mesi PISA (ITALPRESS) – Comincia domani la tappa italiana della Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2023. Quattro giornate di gare valide per la qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: venerdì, a 19 mesi di distanza dall'ultima volta, sarà il giorno di Bebe Vio. Quando rimetterà giù la maschera, pronta a dar l'assalto alla prova di Coppa del Mondo del suo cuore, saranno passati esattamente 566 giorni dai trionfali Giochi di Tokyo. Un ritorno che l'atleta racconta così: "Sono molto emozionata per quest'ennesima ripartenza. Certo che è strano, tiro di scherma da quando ho cinque anni, prima in piedi e poi, dai 13 anni, in carrozzina, ho partecipato a molte tappe di Coppa del Mondo, a tre Europei, tre Mondiali e due Paralimpiadi, eppure in questi giorni mi sento agitata. Questa lunga assenza dalle pedane mi riempie di dubbi e di paure: sarò pronta per la gara? Sarò ancora in grado di tirare ad alto livello? Oltre alle mie storiche avversarie, quante nuove atlete ci saranno pronte a sfidarci? Questa sensazione è strana, ma è bellissima, perché da un lato mi stressa, ma dall'altro mi spinge a dare il massimo, durante la preparazione e negli allenamenti. E mi rende felice, perché tutto questo mi mancava", le parole dell'azzurra. Un'attesa frenetica, ricordando che "dopo le Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, le mie ultime gare, non sono più riuscita ad allenarmi con costanza e a competere, a causa di qualche problema fisico e per i molti impegni di studio, perché vorrei laurearmi entro maggio, così da potermi poi dedicare a tempo pieno per la preparazione alle qualifiche per Parigi 2024". Adesso è tempo di risentire le sensazioni di una vita. "Mi mancavano la fatica e il sudore, i miei fantastici compagni di squadra, i preparatori e i maestri e soprattutto l'adrenalina, che comincia finalmente a scorrere di nuovo nelle mie vene – chiosa Bebe Vio -. Sento la tensione che sale, il corpo che comincia a fremere, la testa che ormai è focalizzata solo sulla gara e so che presto il mio cuore batterà di nuovo all'impazzata mentre salirò sulla mia carrozzina in pedana. Non vedo l'ora di iniziare…". Il team azzurro è pronto a starle accanto. "Aspettavamo questo rientro da tanto e adesso è il momento di tornare in pedana per dare la caccia ai nostri obiettivi", racconta il responsabile d'arma del fioretto paralimpico italiano Simone Vanni. "La missione di Bebe è fare più punti possibili per raggiungere i Giochi di Parigi 2024. È partita con un po' di ritardo rispetto all'inizio della fase di qualifica, ma ha voglia e possibilità di recuperare – continua il CT -. Ha recuperato dagli infortuni, ora c'è da approcciare nel modo giusto la gara, che dà sempre delle sensazioni diverse rispetto all'allenamento. Ho visto in lei tanta emozione. Saprà, come sempre, trasformarla in motivazione". Appuntamento alle 12.30 di venerdì, quando la tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica Pisa 2023 manderà in scena la competizione di fioretto femminile categoria B. La gara di Bebe Vio. – Foto ufficio stampa Federscherma – (ITALPRESS). ari/com 15-Mar-23 10:07