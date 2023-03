Calcio: Conference. Calimbay “Con i viola fondamentale per storia club”

La squadra turca del Sivasspor contende alla Fiorentina l'approdo ai quarti di finale. FIRENZE (ITALPRESS) – "La sfida di domani sarà fondamentale per la storia del Sivasspor. Grazie ai nostri tifosi sono convinto che potremo passare al turno successivo". Lo ha detto il tecnico turco Riza Çalimbay alla vigilia della gara in programma domani a Sivas fra Sivasspor e Fiorentina, valida come sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. "Sappiamo che la Fiorentina ha dei giocatori forti, ma anche noi abbiamo dei leader -ha aggiunto Calimbay-. Nella gara di Firenze abbiamo fatto solo il nostro primo tempo, abbiamo adesso tutta una ripresa da giocare. Nel primo match coi viola siamo andati troppo sotto pressione anche perché i tifosi di casa hanno spinto i viola. Il gol preso è stato figlio solo di un piccolo errore. Per domani siamo convinti di fare una gara all'attacco per vincere la partita. L'assenza di Gradel è quella di uno dei nostri giocatori più forti ma ne abbiamo anche altri. La Fiorentina non è una squadra facile -ha proseguito Calimbay-. Faremo del nostro meglio per vincere la partita. Ho fiducia nella mia squadra. L'unica cosa su cui tutti si concentrano è la partita che giocheremo domani". In conferenza, presente anche l'attaccante Samuel Saiz. "L'allenatore ci ha fatto capire che stiamo per affrontare la partita forse più importante nella storia del club -ha sottolineato il classe '91 spagnolo-. Siamo molto motivati e vogliamo passare il turno. Sappiamo che i viola hanno vinto le ultime gare mentre noi abbiamo perso ma non ci spaventano i loro giocatori. Dobbiamo far valere il nostro gioco e il nostro carattere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 15-Mar-23 15:43