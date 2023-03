Calcio: Conference. Italiano “Abbiamo voglia di andare avanti”

"Il campo dirà se siamo stati bravi, siamo concentrati e attenti, speriamo di dare battaglia come nella prima gara". FIRENZE (ITALPRESS) – "Abbiamo tanta voglia di andare avanti. Siamo in vantaggio di un gol e vogliamo salvaguardare la prestazione dell'andata. Il campo dirà se siamo stati bravi, siamo concentrati e attenti, speriamo di dare battaglia come nella prima gara". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia della gara in programma domani a Sivas fra Sivasspor e Fiorentina, valida come sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Italiano non ha svelato chi sarà il portiere titolare nella gara che si disputerà allo stadio "4 settembre", con Terracciano recuperato dallo stato febbrile subito nei giorni scorsi, e che Jovic, impegnato in queste ore in Spagna per problemi burocratici, si aggregherà alla squadra in Turchia fra la serata di oggi e la mattinata di domani. "La squadra è cresciuta, maturata, e soprattutto dietro bada al sodo -ha puntualizzato Italiano-. Domani avremo due assenze, Terzic e Biraghi, ed avrà una bella opportunità Ranieri, sono convinto che farà una bella prestazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 15-Mar-23 15:47