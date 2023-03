Calcio: Europa League, Streich “A Juve basta pari ma noi ci proveremo”

"Qualsiasi cosa diversa dalla qualificazione dei bianconeri sarebbe una sorpresa" FRIBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "La realtà è che alla Juve basta un pareggio, mentre noi dobbiamo vincere. Siamo gli outsider di questa sfida, non ho la sensazione che siamo sotto una pressione folle. Qualsiasi cosa diversa dalla qualificazione della Juventus sarebbe una grande sorpresa. Ma ci proveremo. Entreremo in campo con coraggio e convinzione. Poi vedremo cosa ne verrà fuori". Christian Streich, tecnico del Friburgo, predica calma e fiducia in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro i bianconeri. Si riparte dall'1-0 a favore della squadra di Allegri, col gol vittoria firmato da quel Di Maria in dubbio per il secondo round. "Quando in campo c'è un giocatore come Angel Di Maria, non sai mai cosa succederà. Certo che fa migliorare la Juve. Rende migliori tutte le squadre. Spero che non sia infortunato e che la gente lo veda. Se non dovesse giocare, sarebbe un peccato", aggiunge Streich. "All'andata, nel finale, la Juve era stanca e se avessimo giocato un po' meglio avremmo anche potuto segnare. A livello di formazione e modulo ancora non abbiamo deciso, non abbiamo molto tempo per allenarci in questo periodo: giochiamo, recuperiamo, giochiamo, recuperiamo". "Si parte da 0-1, dobbiamo essere coraggiosi e fare di tutto per avere lo stadio al nostro fianco – dice ancora il tecnico del Friburgo – Poi si sa, il calcio è imprevedibile. Domani ci attende una partita molto speciale, dobbiamo accettare i duelli dal primo minuto e vincerli, in questo modo trascineremo anche i tifosi". "Il risultato dell'andata ci lascia delle chance per domani – dice dal canto suo Michael Gregoritsch – Ovviamente la Juventus è la favorita. Ma è bello giocare in casa e avere l'opportunità di andare avanti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Mar-23 15:37