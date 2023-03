Calcio: Serie A. Massa arbitra Lazio-Roma, a Chiffi il derby d’Italia

Per Torino-Napoli designato Matteo Marchetti di Ostia ROMA (ITALPRESS) – Sarà Davide Massa ad arbitrare Lazio-Roma, derby in programma domenica alle 18 e valido per la 27esima giornata di Serie A. Con il fischietto della sezione di Imperia, ci saranno gli assistenti Alassio e Imperiale, il quarto ufficiale di gara Maresca e gli arbitri Var Di Paolo e Rapuano. Alle 20.45 Inter-Juventus, derby d'Italia affidato a Daniele Chiffi di Padova. Con lui i guardalinee Preti e Berti, il quarto uomo Marinelli e gli addetti alla Var Mazzoleni e Piccinini. Alle 15 sempre di domenica, la capolista Napoli è attesa sul campo del Torino. A dirigere l'incontro Matteo Marchetti di Ostia, con Bresmes e Lo Cicero guardalinee, Fabbri quarto ufficiale di gara, Irrati e Di Martino alla Var. – SERIE A – 27^ GIORNATA – 19/03 – Sassuolo – Spezia (17/03, ore 18.30) arbitro: Ghersini di Genova Atalanta – Empoli (17/03, ore 20.45) arbitro: Dionisi di L'Aquila Monza – Cremonese (18/03, ore 15) arbitro: Giua di Olbia Salernitana – Bologna (18/03, ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino Udinese – Milan (18/03, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma Sampdoria – Verona (ore 12.30) arbitro: Mariani di Aprilia Fiorentina – Lecce (ore 15) arbitro: Abisso di Palermo Torino – Napoli (ore 15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Lazio – Roma (ore 18) arbitro: Massa di Imperia Inter – Juventus (ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-23 12:16