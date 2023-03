Calcio: stampa tedesca, Loew interessato a posto ct Brasile

Il tecnico ha guidato la Germania dal 2006 al 2021 BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Spunta un nome a sorpresa per la panchina della Seleçao, ancora a caccia di un sostituto di Tite. Secondo la "Bild", l'ex ct della Germania Joachim Loew sarebbe interessato alla guida del Brasile. Prima vice di Klinsmann e poi dal 2006 al 2021 selezionatore della Mannschaft, Loew ha condotto la Germania al titolo mondiale nel 2014 proprio in Brasile, eliminando i verdeoro con uno storico 7-1 in semifinale. Il 63enne tecnico tedesco è fermo dall'addio alla Germania al termine degli Europei 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 15-Mar-23 14:07