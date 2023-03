Euro2024: Svezia. Ibra torna in nazionale, ct “Ha grande entusiasmo”

Tra i convocati anche altri tre 'italiani': Holm, Ekdal e Hien STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – A Zlatan Ibrahimovic sono bastati pochi minuti di Milan, per riprendersi un posto in Nazionale. Ibra, 41 anni e mezzo, è nella lista dei convocati del ct della Svezia, Janne Andersson, per le gare di qualificazione agli Europei del 2024 contro Belgio e Azerbaijan, in programma il 24 e il 27 marzo. "Se lo svegli di notte e gli chiedi di giocare lui è pronto a farlo", dice scherzando il ct svedese. "Ha grande entusiasmo e sono convinto che possa ancora dare il suo contributo alla squadra. Siamo sempre stati in contatto durante il suo infortunio, ora sta bene e poi con la sua personalità e le sue doti da leader può essere importante anche fuori dal campo, ma è chiaro che io mi aspetti il suo contributo sul terreno di gioco, altrimenti non lo avrei convocato – ha dichiarato Andersson -. Magari non sarà titolare, ma come al Milan avrà le sue opportunità per entrare a gara in corso". Ibra è già il nazionale più anziano di sempre della Svezia (ha superato il record del portiere Thomas Ravelli). In elenco oltre a lui anche altri tre giocatori che militano in Italia. Si tratta del difensore e del centrocampista dello Spezia, rispettivamente Emil Holm e Albin Ekdal, e del difensore del Verona Isak Hien. Questa la lista completa: Portieri: Robin Olsen (Aston Villa), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Rotherham). Difensori: Emil Holm (Spezia), Joel Andersson (Midtjylland), Ludwig Augustinsson (Maiorca), Isak Hien (Verona), Edvin Kurtulus (Hammarby), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Hjalmar Ekdal (Burnley), Carl Starfelt (Celtic), Gabriel Gudmundsson (Lille). Centrocampisti e attaccanti: Viktor Claesson (Copenaghen), Anthony Elanga (Manchester United), Emil Forsberg (Lipsia), Samuel Gustafson (Häcken), Viktor Gyökeres (Coventry), Jesper Karlsson (AZ), Jesper Karlström (Lech Poznan), Kristoffer Olsson (Midtjylland), Robin Quaison (Al-Ettifaq), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Alexander Isak (Newcastle), Albin Ekdal (Spezia), Dejan Kulusveski (Tottenham). – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-23 14:13