Il pugile Daniele Scardina respira in modo autonomo

Migliorano le condizioni dell'atleta ricoverato presso l'ospedale Humanitas di Rozzano MILANO (ITALPRESS) – "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa". Così in una nota e su richiesta della famiglia, l'ospedale Humanitas di Rozzano ha notificato le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore successivo ad un allenamento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh7/trl/red 15-Mar-23 09:58