Milwaukee ai playoff, Banchero ne fa 27 ma Magic ko

Trascinati da Antetokounmpo i Bucks battono i Suns, mentre Orlando perde a San Antonio NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Arriva il primo verdetto. La firma è di Giannis Antetokounmpo. Ancora una volta è lui il trascinatore dei Bucks che vincono 116-104 sul parquet dei Suns e mettono al sicuro la matematica qualificazione ai playoff. La stella di Milwaukee va vicino alla tripla doppia mettendo a referto 36 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, in un match in cui anche Lopez si distingue con una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Ne fa 12 Holiday e dalla panchina ne arrivano 11 a testa per Crowder e Portis. Phoenix, alla terza sconfitta consecutiva, affida la risposta a Devin Booker che fa registrare al suo attivo 30 punti, ne fa 16 Ayton (con 8 rimbalzi), ma vincono i Bucks che conquistano la vittoria numero 50 e staccano il pass per i playoff. In tutto otto le gare disputate nella notte Nba e c'è spazio anche per un po' di tricolore con Paolo Banchero che il suo lo fa, mettendo a disposizione dei suoi compagni 27 punti e 6 rimbalzi, ma la buona prestazione dell'italo-americano non è sufficiente ai Magic per evitare la 41esima sconfitta. Questa volta Orlando perde a San Antonio, sul parquet degli Spurs che, penultimi a Ovest, si impongono 132-114. Tutto il quintetto in doppia cifra con i 29 punti (e 11 rimbalzi) di Sochan, i 25 di Collins, i 15 di Graham (9 gli assist), i 14 di Bates-Diop e i 10 di Vassell, mentre dalla panchina ne fa 15 McDermott. Nelle altre gare vittorie per Cavaliers (120-104 contro gli Hornets), Wizards (117-97 sui Pistons con 36 punti per Beal), Raptors (125-110 su Denver con 36 punti per VanVleet), Lakers (123-108 sui Pelicans con 35 punti e 17 rimbalzi per Davis), Thunder (121-107 sui Nets con 35 punti per Gilgeous-Alexander) e Knicks (123-107 su Portland con 38 punti per Lillard).