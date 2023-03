Stuhec vince la Discesa di Soldeu, Goggia seconda

La slovena si aggiudica l'ultima libera valida per la Coppa del mondo di sci alpino SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Ilka Stuhec vince la discesa di Soldeu, valida per le finali di Coppa del mondo di sci alpino in corso in Andorra. La slovena, in 1'30"35, ha preceduto Sofia Goggia, già vincitrice della Coppa di specialità, che ha chiuso con un ritardo di 51 centesimi. Sul gradino più basso del podio la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.81), mentre è quarta Federica Brignone (+0.96). Per quanto riguarda le altre azzurre Nicol Delago è 15esima, Laura Pirovano 18esima, Marta Bassino 23esima, mentre Elena Curtoni non ha concluso la sua prova a causa di una caduta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-23 12:37