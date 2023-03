Tennis: Torneo Indian Wells. Alcaraz ai quarti contro Auger-Aliassime

Lo spagnolo, testa di serie numero 1, affronterà il canadese che ha battuto lo statunitense Tommy Paul INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz senza problemi ai quarti di finale del BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, ha vinto il primo set sul britannico Jack Draper 6-2, poi sul 2-0 al secondo, l'inglese è stato costretto al ritiro per un problema agli addominali. Alcaraz si giocherà l'accesso in semifinale contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese, ottava testa di serie, ha salvato 6 match point contro lo statunitense Tommy Paul (17), imponendosi 3-6, 6-3, 7-6. ALTRI RISULTATI OTTAVI: Cameron Norrie (Gbr) b. Andrey Rublev (Rus, 6) 6-2, 6-4 Frances Tiafoe (Usa, 14) b. Alejandro Tabilo (Chi) 6-4, 6-4 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 15-Mar-23 09:25