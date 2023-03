Calcio: Dionisi “Non sottovaluteremo Spezia, vogliamo crescere ancora”

"Se oggi siamo questi è frutto di un lavoro che è iniziato a luglio con la sconfitta contro il Modena" SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – L'impresa di Roma ha dato una sterzata definitiva alla stagione del Sassuolo, che dopo aver archiviato virtualmente la pratica salvezza (+14 dalla zona calda) ora ha 12 giornate per poter scalare la classifica, a cominciare dalla sfida di domani alle 18.30 contro lo Spezia al Mapei Stadium a cui i neroverdi arrivano lanciati da 3 successi di fila. "Non ci sono rimpianti per il rendimento del girone di andata – spiega mister Alessio Dionisi – se oggi siamo questi è frutto di un lavoro che è iniziato a luglio con la sconfitta contro il Modena in Coppa dove abbiamo fatto una brutta figura. Dobbiamo dimostrare di voler crescere ancora, dobbiamo dimostrarlo anche con lo Spezia: l'ambizione c'è, mentre il pericolo di sottovalutare l'avversario dopo 3 vittorie non c'è". Lo Spezia viene dal successo sull'Inter e a +5 sul Verona non può sbagliare. "E' un periodo positivo per lo Spezia come lo è per noi – prosegue – Domani chi vorrà di più ottenere il risultato lo otterrà. Uno Spezia motivato deve essere una spinta in più per noi. Lo hanno grande compattezza, è una squadra che sa soffrire, sa difendere tutta insieme e la riconosci per questo, non è un caso che ottenga risultati come quello con l'Inter. Poi con Nzola ha forza in area e in contropiede può farti male". A Roma ha segnato tutto il tridente sassolese che fin qui aveva giocato insieme col contagocce e con Pinamonti che si è sbloccato. "Quando un attaccante fa gol acquisisce fiducia – spiega Dionisi – per me non c'è mai stato un caso Pinamonti, lo si è voluto montare a volte. Domenica ha fatto bene ma può fare meglio, deve dare continuità. Nazionale per lui? Non mi interessa di questo. Henrique sta facendo bene? Diciamo che a centrocampo abbiamo caratteristiche diverse, in base alle caratteristiche e in base agli avversari cerchiamo di muoverci e di cercare gli spazi, Matheus è stato un buon interprete. Poi, come ho detto prima, un singolo non vince, la differenza non la fa mai un giocatore". – foto Image – (ITALPRESS). ds/glb/red 16-Mar-23 15:21