F1: Gp Arabia Saudita. Leclerc “La Ferrari ha grandi motivazioni”

Il monegasco della 'Rossa': "Non è bello avere delle penalità già alla seconda gara" GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – "Non è bello avere delle penalità già alla seconda gara. Ma è così, mi piace questa sfida. Sicuramente non è stato un inizio facile ma credo che nel team ci sia una grande motivazione per affrontare al meglio la stagione. Da parte mia non vedo l'ora di mostrare il nostro passo, abbiamo già delle spiegazioni dopo la prima gara, quella del Bahrain, ma porteremo cose nuove per arrivare al passo della Red Bull. Uno scambio con Hamilton? Voci strane che escono dal nulla per metterci in difficoltà". Lo ha dichiarato il pilota della Ferrari Charles Leclerc, intervistato da Sky, in vista del fine settimana del Gran Premio dell'Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiali di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 16-Mar-23 17:35