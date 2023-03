Sci alpino: Finali Cdm. Odermatt vince super G, 7^ Paris

Lo svizzero aveva già conquistato la coppa di specialità SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Con la coppa di specialità già in tasca come del resto anche quella generale, Marco Odermatt si aggiudica anche l'ultimo supergigante della stagione nelle finali di Soldeu. Lo svizzero chiude in 1'23"91, precedendo di 29 centesimi Marco Schwarz, terzo Aleksander Aamodt Kilde a 0"71. Il migliore degli italiani è Dominik Paris, settimo a 0"98, per appena un centesimo davanti a Mattia Casse, ottavo. Dodicesimo Guglielmo Bosca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Mar-23 12:55