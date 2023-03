Tennis: Torneo Indian Wells, Medvedev in semifinale contro Tiafoe

Il russo supera in due set Davidovich Fokina INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Sarà Daniil Medvedev ad affrontare Frances Tiafoe in una delle due semifinali del BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il russo, quinta testa di serie, si mette alle spalle i problemi alla caviglia destra avvertiti durante il match con Zverev e liquida per 6-3 7-5 Alejandro Davidovich Fokina, numero 23 del tabellone, centrando la sua 18esima vittoria consecutiva. Nella tarda serata italiana i due quarti della parte alta del tabellone: si parte con Sinner-Fritz, a seguire la sfida fra Alcaraz e Auger-Aliassime. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Mar-23 08:54