Tennis: Torneo Indian Wells, Sakkari in semifinale, sfiderà Sabalenka

La greca si impone in rimonta su Petra Kvitova INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Maria Sakkari per il secondo anno di fila raggiunge le semifinali del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La greca, testa di serie numero 7 e un anno fa battuta in finale da Iga Swiatek, supera in rimonta Petra Kvitova, 15esima forza del tabellone, per 4-6 7-5 6-1 e domani se la vedrà con Aryna Sabalenka. In serata gli altri due quarti: Swiatek-Cirstea e Muchova-Rybakina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Mar-23 08:56