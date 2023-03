Calcio: Champions.Inzaghi”Benfica forte,noi vogliamo far sognare tifosi”

"Orgogliosi di essere ai quarti, ora due bellissime sfide", dice il tecnico nerazzurro MILANO (ITALPRESS) – "L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite. Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell'importanza di questa competizione". Questo il commento del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha messo i nerazzurri di fronte ai lusitani. "Il Benfica è una una squadra forte e di grande tradizione, che ha vinto il proprio girone giocando molto bene – prosegue il tecnico sul sito del club -. Noi, però, non siamo stati da meno e vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi. Saranno due sfide emozionanti e complicate, tutti noi lavoreremo al meglio per non lasciare nulla al caso e provare a passare il turno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 17-Mar-23 14:47