Calcio: Crystal Palace. Esonerato il tecnico Vieira

Il francese era alla guida del club del sud di Londra da diciotto mesi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Crystal Palace ha esonerato il tecnico francese Patrick Vieira dopo 18 mesi alla guida del club del sud di Londra. La squadra del campioni del mondo del 1998 ha racimolato appena 8 punti nelle ultime 13 partite di Premier League e non ha più trovato il passo giusto dopo il Mondiale in Qatar. Dodicesimi in campionato, gli 'Eagles' sono a soli tre punti dalla zona retrocessione e hanno giocato una partita in più di Bournemouth (18°) e Leeds (19°). Dopo essere stato licenziato alla fine del 2020 dal Nizza, Vieira ha sostituito Roy Hodgson nell'estate del 2021 e ha portato il Palace al 12° posto in Premier League la scorsa stagione. Anche tre membri dello staff tecnico di Vieira (Osian Roberts, Kristian Wilson e Said Aigoun) hanno lasciato il club. "È con enorme rammarico che è stata presa questa difficile decisione – ha detto il presidente del club, Steve Parish – Alla fine, i risultati degli ultimi mesi ci hanno lasciato in una posizione precaria in campionato e abbiamo ritenuto necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di mantenere il nostro posto in Premier League". Ancora non è stato reso noto il nome del successore dell'ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Mar-23 10:14