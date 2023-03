Calcio: Zaffaroni “Contro la Samp una battaglia di grande intensità”

Il tecnico del Verona: "Siamo in crescita, vedere tutto nero è sbagliato". VERONA (ITALPRESS) – A meno di 48 ore dalla sfida salvezza contro la Sampdoria, il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, carica l'ambiente. "Da quando siamo ripartiti la squadra ha fatto un percorso importante e questo va sottolineato. Al momento questo non basta, e con grande determinazione, ma con i tempi giusti, dobbiamo cercare di migliorare", ha detto l'allenatore del team veneto, riprendendo le parole del direttore sportivo, Sean Sogliano. "Vedere tutto nero oggi è sbagliato, perché in termini di punti conquistati, lasciando però stare la classifica, da gennaio a oggi la squadra sta oggettivamente facendo un campionato da Verona, come negli ultimi anni. Non dobbiamo commettere l'errore di farci condizionare moralmente dal risultato delle altre squadre. Abbiamo un alleato, vale a dire il tempo, perché ci sono ancora tante giornate da disputare da qui alla fine e non dobbiamo colmare il gap con gli avversari in 2 o 3 partite", ha proseguito Zaffaroni. "Il rischio è quello di vivere le gare come un'ultima spiaggia, come avvenuto in autunno, quando ci si aspettava sempre di raggiungere quel qualcosa in più di quello che si poteva realmente fare. L'errore è strato fatto e non dobbiamo ripeterlo. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare forte ma con equilibrio, e che abbiamo le possibilità per raggiungere il nostro obiettivo", ha continuato l'allentaore del Verona. "C'è stato un confronto con la quadra? No, non ci siamo detti nulla al di là delle solite cose. Sul fatto che ci sia da migliorare non ci sono dubbi, sappiamo che dobbiamo accelerare il più possibile i tempi, ma la squadra sta lavorando bene. Non dimentichiamoci che ci sono avversari di livello, come per esempio il Monza, che sta facendo un grande campionato", ha deto ancora Zaffaroni. Sulla Samp, poi: "Giocheremo contro una squadra che, nelle ultime due partite in casa, ha pareggiato contro Inter e Salernitana. Inoltre, sotto di due reti, ha raggiunto temporaneamente la Juventus nel match della scorsa settimana. E' in salute, è aggressiva e ha giocatori forti. Il campo di Genova poi lo conosciamo tutti ed è anche questo un aspetto importante. Ci aspetta una gara difficile, sotto tanti punti di vista, andrà affrontata con grande forza e determinazione". "Dovremo essere reattivi sulle seconde palle e nel recuperare il pallone sui lanci. Sarà fondamentale l'approccio ed entrare in campo con l'atteggiamento giusto, perché si prevedono 95' di grande intensità e battaglia", ha concluso Zaffaroni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 17-Mar-23 16:42