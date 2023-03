Undici fiorettiste azzurre in tabellone a Busan

Quasi en pleni per l'Italia sulle pedane coreane, Monaco unica azzurra eliminata BUSAN (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Quasi en plein per l'Italia nel tabellone principale femminile del Grand Prix di fioretto a Busan. Ben 11 fiorettiste azzurre, sulle 12 che rappresentano il Tricolore in Corea, hanno infatti staccato il pass per la giornata clou del GP Fie in programma domenica. Erano già ammesse al tabellone principale per diritto di ranking Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. Nella notte italiana, dedicata alle fasi preliminari della gara femminile, è bastata la tornata dei gironi a Martina Batini e Camilla Mancini per staccare il pass per domenica. Dopo il tabellone di qualificazione, poi, hanno raggiunto il traguardo anche Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini, quest'ultima vincendo il derby azzurro contro Beatrice Monaco, unica azzurra che non è riuscita ad approdare al tabellone principale femminile. Domani, sempre dalle 2 di notte ora italiana, sulle pedane coreane si svolgeranno le fasi preliminare della gara maschile, mentre domenica il Grand Prix di fioretto a Busan manderà in scena i tabelloni principali di entrambe le competizioni. – Foto Bizzi – (ITALPRESS). mc/com 17-Mar-23 10:21