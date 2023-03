Calcio: Fiorentina.Italiano “Importante chiudere bene prima della sosta”

"Abbiamo tutta la voglia di continuare questo trend positivo e non fermarci" FIRENZE (ITALPRESS) – "Vincere contro il Lecce sarebbe importante perché poi ci sarà la sosta e chiudere il mese di marzo con un altro risultato positivo è il nostro obiettivo per domani. Saremo in casa, dobbiamo cercare di mettere ancora qualche punto in una classifica che non ci soddisfa, quindi abbiamo tutta la voglia di continuare questo trend positivo e non fermarci". Questo il pensiero di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro i salentini. I viola sono a caccia di un successo per rilanciare le proprie quotazioni ad una qualificazione in Europa. "Dopo il successo in Conference League col Sivasspor la squadra sta bene da un punto di vista mentale perché vincere è sempre bello – ha aggiunto Italiano -. Fisicamente abbiamo da recuperare dopo una partita che ci ha visti in campo per una battaglia vera e propria, su un terreno di gioco molto pesante, con uno sforzo non da poco. Dobbiamo cercare di recuperare velocemente, chiaro che le rotazioni che stiamo facendo ultimamente ci possono dare grande vantaggio e cercheremo di schierare soprattutto nei primi undici quelli che da un punto di vista fisico possono dare battaglia ad una squadra che verrà qui a giocarsi la partita e metterci in difficoltà". Gli avversari sono parecchio insidiosi, Italiano ne è consapevole. A tutto ciò si aggiungono anche i pochi giorni avuti dai viola per recuperare le energie:"Siamo tornati un po' stanchi, lo sforzo fatto in Turchia è stato importante, è stata una fatica che è servita per superare il turno. Il Lecce è una squadra veloce, intensa, che ti viene a prendere, che ti pressa, che si sta giocando tantissimo come noi. Sarà una partita vera che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi, è l'ultima di un periodo dove stiamo facendo vedere ottime cose e dove siamo in crescita, vogliamo continuare così. Mi aspetto una bella partita". Infine, sui 34mila attesi al Franchi: "Mi auguro che tutto lo stadio ci possa trascinare, accompagnare ed aiutare a trovare tutte le energie per esprimerci al massimo ed andare anche oltre la fatica e l'ostacolo che troveremo – ha concluso Italiano -. Il Franchi può diventare determinante come lo è stato in tante occasioni, ci deve aiutare a sistemare la nostra classifica". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/xd6/gm/red 18-Mar-23 17:14