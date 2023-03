Calcio: il Clasico vale la Liga, Barça cerca spallata definitiva a Real

Xavi "Concentrati sul campo", Ancelotti "Vinceremo un titolo" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Barcellona-Real Madrid non è una partita come tutte le altre. Il Clasico di per sè è già un match che vale molto per blaugrana e blancos, ma in questa stagione il suo peso specifico è ancor più maggiore. Nella gara di domani, infatti, virtualmente, c'è un pezzo di Liga in palio. Per i catalani la chance di chiudere praticamente il discorso, per i madrileni l'occasione per continuare a crederci. "Sappiamo di avere una grande opportunità – ha detto Xavi in conferenza stampa -. Siamo molto motivati. Per molti sarebbe il primo campionato. Non c'è tanta tensione. C'è tanto rispetto, tanta ammirazione. Almeno da parte mia, verso il Real Madrid e verso Ancelotti. Proveremo a vincere. Credo che sarà una partita molto combattuta. I Clasicos sono imprevedibili. Queste sfide mi entusiasmano e motivano". Il Camp Nou sarà gremito per provare a spingere il Barça ad ottenere un successo importante: "Non ci faremo destabilizzare – assicura riferendosi alle polemiche extra-campo legate al caso Negreira – Siamo più concentrati che mai. Vincere sarebbe un bel colpo. Non sarebbe quello definitivo, ma sarebbe una bella mazzata. Ci saranno ancora punti e partite difficili da giocare", sottolinea Xavi. Incalzato sul Negreira, il tecnico ribadisce che "siamo concentrati sul campo. Ombre sulle mie vittorie da calciatore? Le persone possono dire quello che vogliono. So che abbiamo vinto legalmente. Non ho mai sentito di aver vinto a causa degli arbitri". In casa Real, Ancelotti è invece alle prese con la sua conferma o meno per la prossima stagione e della 'regola' che se non si vincono titoli i blancos cambiano allenatore: "È una valutazione che deve fare la società, ho già detto che resterei qui tutta la vita. Voglio continuare e spero che sia così. Se il club mi vuole per tre mesi, allora mi godrò tre mesi. Se sono tre anni, tre anni. Le regole scritte cambiano… e quelle non scritte. Tolto ciò penso che vinceremo un titolo". Il ritardo in campionato e il solito ottimo cammino in Champions, che in qualche modo sembra essere il traguardo a cui si punta, il Real però non vuole mollare nulla: "Dobbiamo vedere il Barça come un leone, non come un gatto. Se lo vediamo come un gatto, sembra che stiamo andando a una festa. Giocheremo contro una grande squadra. In queste partite c'è sempre la paura, certo, ma è normale. È paura, nervosismo… Per me le due ore prima sono le peggiori", dice Ancelotti, che annuncia: "Piano tattico? Saremo offensivi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 18-Mar-23 15:10