Calcio: Juric “Napoli team migliore d’Italia, dovremo essere perfetti”

"Come si ferma Kvaratskhelia? Segno della croce e speri che non sia la sua giornata" TORINO (ITALPRESS) – "Loro sono la squadra migliore che ho visto in questi due anni, dovremo essere perfetti e dovrà anche girare bene per portare a casa qualcosa di positivo". Così Ivan Juric, allenatore del Torino, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli, in programma domani alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. "Sono una formazione completa, qualsiasi cosa fai loro si adattano e si rendono ugualmente pericolosi. Non ho mai visto in Italia una squadra così. Ha due fuoriclasse e tanti ottimi giocatori, quello che impressiona è il gioco. Poco volte si sono viste squadre così, anche in Europa. Spalletti è un allenatore vero, molti sono gestori. E' un grande conoscitore di calcio. Poter giocare con la mente libera è una grande occasione, ma non è vero che non abbiamo nulla da perdere, anzi il contrario". Juric dovrà fare a meno di Miranchuk e Karamoh: "Non ci sarà, non dovrebbe essere nulla di grave. Giocherà Vlasic al suo posto. Abbiamo un'opzione in meno. Neanche Karamoh ci sarà, Djidji vediamo, mentre Lazaro, Zima e Vieira sono infortunati di lungo corso". Il tecnico granata ha anche detto la sua sulla convocazione in Nazionale di Buongiorno. "Ha voglia di migliorarsi, lavorando forte. Sta crescendo. E' il nostro leader, è torinese e lo sente. Dà sempre qualcosa in più, dobbiamo essere orgogliosi di lui e di quello che sta facendo". Le armi dei partenopei sono diverse, su tutti Kvaratskhelia: "Come si ferma? Non lo fermi. E' difficilissimo, nella gara d'andata abbiamo fatto benissimo. Sono giocatori che ti fai il segno della croce e speri che non sia la sua giornata". Su Rrhamani, che lo ha lanciato al Verona: "Siamo felici per lui. E' stato bravo Tony (D'Amico, ndr) a prenderlo a pochi euro dalla Dinamo Zagabria. E' un ragazzo splendido". Il Torino è reduce da due successi di fila: "Dovremo essere al top dell'aggressività e del gioco. Dobbiamo essere tosti e cinici. Ci vorrà tutto. Radonjic? Ha grandissime qualità, nella scorsa gara è stato il nostro giocatore che ha corso di più. Sono felice anche per Linetty e per quello che sta facendo".