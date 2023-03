Calcio: Lazio. Romagnoli “Tutto sul derby”. Cataldi torna in regia

"Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110% in campo" ROMA (ITALPRESS) – "Il derby è una partita che si prepara da sola, è fondamentale per l'ambiente e per la nostra squadra. Per vincerlo dovremo dare tutto, mettere il 110% in campo e in ogni singolo momento all'interno dei 90'". Lo ha detto il difensore della Lazio Alessio Romagnoli in un'intervista ai canali ufficiali della società biancoceleste alla vigilia della stracittadina contro la Roma. La squadra di Sarri è chiamata a reagire dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano dell'AZ Alkmaar: "Siamo dispiaciuti per come siamo usciti – spiega -, eravamo partiti bene in entrambe le gare e poi purtroppo ci siamo fatti rimontare. Adesso dobbiamo recuperare le energie e prepararci al meglio per il rush finale che avremo fino al termine del campionato". Nella scorsa stagione la Lazio chiuse il campionato con 58 gol subiti, ora ha la seconda miglior difesa del torneo con 19: "Questo cambiamento premia il lavoro di tutta la squadra, fin dal ritiro estivo di Auronzo di Cadore, e quello del mister e del suo staff, che ci aiutano ogni giorno a migliorare". Ora c'è il secondo derby da laziale: "È la partita delle partite. Per chi è un tifoso in campo, la fede e il cuore ti portano a sentirlo di più e a giocarlo con un animo diverso rispetto alle altre gare", conclude Romagnoli che domani affiancherà Casale al centro della difesa con Marusic e Hysaj ai lati. Squalificato Vecino, Cataldi tornerà in cabina di regia, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno ai suoi lati. Senza Immobile (che dovrebbe comunque essere in panchina), spazio a Felipe Anderson falso nove, con Pedro e Zaccagni a supporto. Oggi a Formello si è visto anche Claudio Lotito che ha voluto dare la scossa alla squadra. La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A e non è mai arrivata a quota sei nella sua storia. L'occasione per archiviare il brutto capitolo europeo è già arrivata. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/gm/red 18-Mar-23 18:56