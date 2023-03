Calcio: Samp, Stankovic vuole i tre punti “In debito con tifosi”

Stagione finita per Audero: "La notizia peggiore che potessero darci" GENOVA (ITALPRESS) – "È una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi che hanno fatto un campionato da 10 e lode. Anche a Torino siamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo per colpe nostre. Ma non voglio perdere energie e lucidità sulle cose che non posso cambiare, è il momento di pensare solo a noi". Dejan Stankovic non smette di crederci e sprona la sua Samp a fare altrettanto, a partire dallo scontro diretto di domani a Marassi contro il Verona. L'Hellas "ha fatto una ripresa importante – prosegue il tecnico serbo -. Sono molto compatti, organizzati, giocano in maniera diretta, hanno trovato risultati importantissimi ed è giusto che sperino ancora. Ma per noi non cambia nulla: dobbiamo guardare il nostro percorso e migliorare soprattutto in casa. Dobbiamo scioglierci, non dobbiamo essere scolastici, dobbiamo cambiare il livello di atteggiamento sul piano del coraggio, del rischio e del cinismo. Giocando davanti al nostro pubblico non vedo tensione e non la sento neppure. Lo stadio è con noi e dobbiamo sfruttarlo". I blucerchiati dovranno fare fino a fine stagione di Audero. "E' stata la peggiore notizia che potessero darci – commenta Stankovic – Mi dispiace perché è un ragazzo d'oro. Mi auguro torni più forte di prima perché ha dimostrato lealtà al club e di essere un compagno all'altezza. Turk? Lo abbiamo preso come secondo, abbiamo fiducia in lui e non ho dubbi. Non giocava da 4-5 mesi, è normale avere tensione al debutto in un grande stadio contro una grande squadra. Migliorerà giorno dopo giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 15:04