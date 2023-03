Calcio: Serie A. Ballardini “Un tempo a testa, Ciofani? Un esempio”

La squadra si allena bene, è importante l'atteggiamento, aggressivo come nel secondo tempo. MONZA (ITALPRESS) – "Nel primo tempo meglio il Monza, noi non eravamo così bravi nelle chiusure e nel gioco, troppo lenti e prevedibili, nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e bravi con la palla, è stata una buona ripresa per la Cremonese. Il doppio cambio all'intervallo? Avevamo una voglia diversa rispetto al primo tempo, può essere che i giocatori messi dall'inizio non sono stati bravi come ci aspettavamo. Ciofani ancora in gol da subentrato? È un esempio ogni giorno e in ogni allenamento, si ferma come un ragazzino di 16 anni che deve migliorare, questo è il frutto dell'amore che ha per il lavoro che fa". Queste le parole di Davide Ballardini dopo l'1-1 in casa del Monza. "Lo spostamento di Galdames a centro sinistra? Facevamo fatica a prenderli e arrivavamo fuori tempo nelle chiusure, senza dare soluzioni a chi aveva il possesso della palla. Per questo abbiamo provato a fare più densità a centrocampo, ma alla fine è stato importante il cambio di atteggiamento. Gestione della pausa prima del rush finale? La squadra si allena bene, è importante l'atteggiamento, aggressivo come nel secondo tempo, e quando hai la palla devi essere semplice e chiaro nel gioco, tutto il contrario di quanto fatto nel primo tempo" ha chiuso Ballardini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 18-Mar-23 17:32