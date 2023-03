Calcio: Serie A. Palladino “Peccato non aver trovato il guizzo finale”

"Potevamo e dovevamo sbloccarla nel primo tempo". MONZA (ITALPRESS) – "Più il dispiacere per non aver vinto o l'orgoglio di avere una squadra riesce a riprenderla? Direi il giusto mix. Sicuramente c'è rammarico perchè abbiamo fatto il miglior primo tempo da quando sono qui, con 5-6 palle gol nitide. Non è facile in serie A, contro una Cremonese che è venuta qui prevalentemente a difendersi; potevamo e dovevamo sbloccarla nel primo tempo. Nella ripresa siamo partiti con il freno a mano tirato e abbiamo preso questo gol a causa di una lettura sbagliata della difesa, ma poi mi è piaciuta la reazione di una squadra che ce l'ha nel DNA, sono orgoglioso dei ragazzi anche se è un peccato non aver preso i tre punti". Questa l'analisi di mister Raffaele Palladino dopo l'1-1 casalingo del suo Monza. "Nel secondo tempo siamo stati bravi a riprenderla. I cambi? Volevo ravvivare la squadra, li vedevo un po' spenti e quindi avevo bisogno di forze fresche e di una scossa che è arrivata con Antov, Ranocchia e Dany Mota, oltre a Colpani e Gytkjaer. Peccato non aver trovato il guizzo finale. Ora ricarichiamo le batterie per l'ultima parte del campionato" ha concluso Palladino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 18-Mar-23 17:46