Rally: Lappi al comando in Messico davanti a Ogier

Il finlandese ha 5"3 di vantaggio sull'otto volte iridato GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) – E' testa a testa fra Esapekka Lappi e Sebastian Ogier dopo la prima giornata del Rally del Messico, terza tappa stagionale del Mondiale Wrc. Duello serrato fra i due ex compagni di squadra, col pilota finlandese della Hyundai che chiude al comando dopo la prima giornata con appena 5"3 di vantaggio sull'otto volte iridato, oggi al volante della Toyota, che in Messico vanta sei successi. Un po' più staccato, in terza posizione a 30"1 da Lappi, c'è Elfyn Evans con l'altra Toyota, seguito da Thierry Neuville con la Hyundai (+39"8). Quinto il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera (Toyota), che accusa 59"7 di ritardo dal connazionale. Fuori dai giochi il leader della classifica Ott Tanak: in testa dopo le prime due speciali del giovedì, il pilota estone è stato frenato da un guasto al turbo ed è ora a oltre 14 minuti da Lappi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 09:16