Sci alpino: Odermatt vince gigante Soldeu, è record di punti

Settimo Della Vite, nono De Aliprandini SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt si aggiudica anche l'ultimo gigante della stagione. Nelle finali di Coppa del Mondo in corsa a Soldeu, lo svizzero – che ha già chiuso i giochi sia nella classifica generale che in quella di specialità – difende con successo il primo posto ottenuto nella prima manche e chiude col tempo complessivo di 2'19"64, rifilando oltre due secondi a tutti gli altri, a partire da Henrik Kristoffersen (+2"11) e Marco Schwarz (+2"29), che oggi completano il podio. Odermatt tocca così quota 2042 punti, battendo il record che aveva stabilito Hermann Maier nel 2000. Ottimo settimo posto per Filippo Della Vite, che col quinto tempo di manche risale dalla 14esima piazza, mentre scivola indietro di tre posizioni Luca De Aliprandini, alla fine nono. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 12:53