Swiatek ko, a Indian Wells finale Rybakina-Sabalenka

La kazaka proverà a prendersi la rivincita dopo la sconfitta a Melbourne INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Saranno Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina ad affrontarsi nella finale del "BNP Paribas Open", secondo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La bielorussa, numero 2 del tabellone, si sbarazza per 6-2 6-3, in un'ora e 23 minuti, di Maria Sakkari, settima testa di serie e finalista un anno fa, che l'aveva sconfitta negli ultimi due precedenti. La Sabalenka andrà a caccia del 13esimo titolo in carriera sfidando Elena Rybakina, decima favorita del tabellone, che ha travolto con un doppio 6-2 la campionessa uscente e numero 1 del mondo Iga Swiatek. La kazaka, che aveva eliminato la 21enne di Varsavia già negli ottavi degli Australian Open, proverà ora a sfatare il tabù Sabalenka: la bielorussia si è infatti aggiudicata tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali nella finale di Melbourne dove si è imposta in tre set. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 09:14