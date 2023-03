Tennis: Niente visto, Djokovic salta anche Masters 1000 Miami

Il serbo tornerà in campo a Montecarlo MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per rivedere Novak Djokovic in campo bisognerà aspettare l'inizio della stagione sulla terra rossa. Gli Usa, infatti, hanno negato di nuovo il visto al serbo numero uno del mondo, che aveva fatto richiesta di un permesso speciale per sbarcare sul suolo americano: fino al 10 aprile i cittadini stranieri che vogliono entrare nel Paese devono essere vaccinati contro il Covid, requisito che Djokovic, per le sue note posizioni a riguardo, non soddisfa. Per questa ragione, come già successo per Indian Wells, il 35enne campione di Belgrado si è trovato costretto a rinunciare al Masters 1000 di Miami che scatterà nei prossimi giorni. "Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo provato a parlare col governo, a ottenere un'esenzione per Novak ma non è stato possibile", ammette James Blake, direttore del torneo. A questo punto Djokovic dovrebbe tornare in campo nel Masters 1000 di Montecarlo, al via il 9 aprile. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Mar-23 09:55