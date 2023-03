Tennis: Torneo Phoenix, Berrettini ai quarti

Il tennista romano vince in due set contro Vukic PHOENIX (USA) (ITALPRESS) – Massimo risultato con il minimo sforzo per Matteo Berrettini che ha staccato il pass per i quarti di finale dell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 (nuova categoria introdotta per il 2023) dotato di un montepremi di 220mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Phoenix Country Club della capitale dell'Arizona. Il 26enne romano, numero 23 Atp e prima testa di serie del torneo (wild card), ha battuto 7-5 7-6(5), in un'ora e quaranta minuti di partita, l'australiano Aleksandar Vukic, numero 186 del ranking, promosso dalle qualificazioni. Oggi nei quarti (il torneo è in ritardo a causa del maltempo) Berrettini dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il russo Alexander Shevchenko, numero 132 Atp, e l'elvetico Marc-Andrea Huesler, numero 51 del ranking e sesto favorito del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 18-Mar-23 09:12