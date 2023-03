Baroni “Ci manca vivacità offensiva ma il Lecce è vivo”

Il tecnico sostiene di non avere nulla da rimproverare ai suoi FIRENZE (ITALPRESS) – "La squadra ha fatto bene, eravamo vivi e fino all'episodio del gol subito, che ci ha penalizzato, eravamo in partita. Ci manca solo vivacità offensiva. Oggi abbiamo accettato anche l'uno contro uno contro la Fiorentina, io dal punto di vista della prestazione in campo non ho niente da dire alla mia squadra". Lo ha detto il tecnico giallorosso salentino, Marco Baroni, al termine della sfida fra Fiorentina e Lecce, disputatasi oggi allo stadio 'Franchi' di Firenze. "I cambi spesso sono dati dal fatto che i ragazzi hanno speso tutto e serve chi pressa e corre – ha aggiunto Baroni-. Ci sta mancando il gol e lo possiamo trovare solo insistendo con prestazioni come queste. Prima avevamo più fiducia e determinazione probabilmente, serve entusiasmo. Dal punto di vista della prestazione la squadra è viva, non siamo preoccupati. I giocatori devono fare un passo avanti nella fiducia, perché nel corso della stagione siamo cresciuti sotto questo aspetto. Alla prima disattenzione veniamo penalizzati e poi là davanti mancano i gol. Ma non deve essere un peso, dobbiamo insistere". "E' un momento in cui la squadra paga tutto a caro prezzo ma alla squadra ho detto che sono strafiducioso – ha proseguito Baroni-. Non deve diventare un'ossessione questa cosa dei gol. La squadra è accesa nelle gambe, nella voglia e nella determinazione. I momenti positivi ti danno fiducia, quelli negativi devono servire a non farci deprimere, e quindi sta a me ed il mio staff lavorare su questo. La squadra non può mollare perche' non la faccio mollare nella convinzione. Non abbiamo stoccatori e giocatori con un percorso lungo in questo campionato, ce li siamo costruiti, dobbiamo rimanere sul pezzo e continuare a giocare come stiamo facendo". – foto. LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8/pc/red 19-Mar-23 17:54