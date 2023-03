Calcio: Serie A. Juric “Questa gara ci servirà per crescere”

Il tecnico del Torino: "Tanto merito al Napoli, ha forza fisica e qualità". TORINO (ITALPRESS) – "La squadra ha creato tanto, specialmente sull'1-0 e sul 2-0 per loro. Tanto merito al Napoli. E' una partita che ci servirà per crescere: dobbiamo fare tesoro di quanto visto oggi contro i primi in classifica. Loro hanno una grande forza fisica, buone qualità tecniche e un grande allenatore. C'è nel Napoli il giusto mix". Così, al termine di Torino-Napoli, il tecnico del team granata, Ivan Juric. "Sanabria? Quando giochi contro Kim, che è uno dei difensori migliori del mondo, è normale che tocchi pochi palloni. Peccato per il palo che ha colpito nel primo tempo", ha aggiunto l'allenatore del Torino, non affranto per il 4-0 incassato ma concentrato nel voler "rubare" qualche segreto al Napoli e a Luciano Spalletti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 19-Mar-23 17:47