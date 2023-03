Calcio: Serie A. Spalletti “Chi ha fame non tiene sonno”

Il tecnico del Napoli: "Osimhen ha grandissime qualità, Di Lorenzo un leader". TORINO (ITALPRESS) – "Osimhen di testa ha grandissime qualità. La squadra ha evidenziato ancora una volta di tanta fame. E' l'ennesima volta che io temo un piccolo calo e che i giocatori, invece, rispondono alla grande. Chi ha fame non tiene sonno". Così, al termine di Torino-Napoli, il tecnico del team partenopeo, Luciano Spalletti. "Tutti hanno giocato bene oggi. Di Lorenzo, per esempio, ha fatto una partita stratosferica. Lui ha un grandissimo carattere, è un leader, al pari di Kim e di Osimhen. Kim è uno che aggredisce sempre gli avversari ed è uno di quelli di cui ogni allenatore si priva difficilmente", ha aggiunto il tecnico della capolista, oggi vincitrice all'Olimpico Grande Torino per 4-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 19-Mar-23 17:30