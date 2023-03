Ciclismo: Bennati “Godiamoci Ganna, gli altri stanno arrivando”

Il ct azzurro presente alla partenza della corsa 'Per sempre Alfredo', dedicata al ricordo dell'ex ct Alfredo Martini. FIRENZE (ITALPRESS) – La Milano-Sanremo di ieri "ha detto tanto. E' stata una gara veramente bella, spettacolare ed emozionante, soprattutto per i colori dell'Italia. Filippo Ganna ha fatto una grandissima prova, ne ho parlato anche oggi col suo allenatore Cioni, è andato meglio delle aspettative. Sapevamo che sarebbe andato forte, ci teneva, però ieri ha dimostrato che può vincere qualsiasi tipo di classica. Per i nostri colori, per il movimento e per il ciclismo italiano, è una iniezione di fiducia tanto bella". Lo ha detto all'Italpress il ct della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati, a Firenze al via della corsa ciclistica 'Per sempre Alfredo', dedicata al ricordo dell'ex commissario tecnico azzurro, Alfredo Martini. I ciclisti italiani "quest'anno sono partiti col piede giusto, secondo me le vittorie che sono arrivate ed i bei risultati, non ultimo quello di Filippo Ganna, devono far ben sperare per un 2023 sicuramente piu' glorioso rispetto agli ultimi due che non sono stati all'altezza delle aspettative. E' chiaro che siamo alla ricerca di giovani talenti, c'è un cambio generazionale molto importante pero' intanto godiamoci Ganna, il resto arriverà" ha aggiunto Bennati. Il ct azzurro ha poi parlato dell'avvicinamento del ciclismo italiano alle prossime Olimpiadi di Parigi, spiegando:"Il Mondiale e l'Europeo sono tutte prove di preparazione verso l'appuntamento olimpico. L'Uci sotto questo punto di vista non ci aiuta tantissimo perché sia il Mondiale che le Olimpiadi sono appuntamenti in cui hanno cercato di coinvolgere tutte le specialità, ma se devo parlare di Ganna e di altri ciclisti che vanno fortissimo sulla pista, mi sarebbe piaciuto molto poterli utilizzare sulla strada perché sono corridori che su queste corse vanno altrettanto bene, ma non potrò farlo perché la finale del quartetto su pista sarà qualche giorno prima della prova su strada. Si parla molto di multidisciplina pero' poi in realtà non è facile per una concomitanza di eventi. Abbiamo comunque il piano B e cercheremo di attuarlo nel migliore dei modi". Ospite qualche mese fa della Nazionale azzurra di calcio al Centro tecnico di Coverciano, Bennati ha voluto mandare il suo in bocca all'Italia in vista dell'inizio delle qualificazioni ai prossimi Europei. "Con Roberto Mancini è un momento in cui ci dobbiamo aiutare a vicenda – ha sottolineato Daniele Bennati-. Ognuno sta attraversando le proprie difficoltà". – foto xb8/Italpress – (ITALPRESS). xb8/gm/red 19-Mar-23 15:12