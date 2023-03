Doppietta Red Bull con Perez e Verstappen in Arabia, Ferrari 6^ e 7^

Terzo Fernando Alonso, poi penalizzato in favore di George Russell. GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Doppietta Red Bull al GP dell'Arabia Saudita. Vince Sergio Perez, secondo Max Verstappen che partiva dalla 15^ posizione sulla griglia. Terzo lo spagnolo Fernando Alonso con l'Aston Martin, poi penalizzato di 10" e quindi quarto. Al suo posto scala la Mercedes di George Russell, mentre 5° si piazza Lewis Hamilton. Subito dietro le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente 6° e 7° con il monegasco che partiva dalla dodicesima posizione sulla griglia. "E' stata molto più dura di quanto mi aspettassi. La safety car sembrava volesse togliermi la vittoria, invece no. Il lavoro del team è stato fantastico, hanno risolto diversi problemi meccanici. Adesso è il momento di festeggiare questo grande avvio di campionato" ha detto il vincitore Sergio Perez. "Non è stato semplice rimontare partendo dalla quindicesima posizione soprattutto perché nel primo settore si scivolava parecchio. Alla fine Perez era troppo veloce e ci siamo accontentati del secondo posto" il commento a caldo del campione del mondo in carica Max Verstappen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 19-Mar-23 19:58