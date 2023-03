Finali Cdm Sci Alpino, Bassino terza a metà gara del GS di Soldeu

In testa c'è Mikaela Shiffrin dopo una prima manche perfetta SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin è in testa dopo la prima manche del gigante femminile delle finali di Coppa del mondo a Soldeu. La statunitense, scesa con il pettorale numero uno, è stata perfetta, soprattutto sul dosso di metà pista, punto chiave del tracciato andorrano, che ha fatto la differenza in un percorso di meno di un minuto, in cui Shiffrin ha concluso con il crono parziale di 56"60. Buona prestazione anche della canadese Valerie Grenier, attardata di 62 centesimi dall'imprendibile statunitense, appena un centesimo più veloce della nostra Marta Bassino: la cuneese del C.S. Esercito, ad un passo dall'entrare tra le prime tre in classifica di specialità, tenterà l'attacco all'ottavo podio stagionale. Alle spalle dell'azzurra la polacca Maryna Gasienica-Daniel, quarta a 65 centesimi dalla vetta, con la norvegese Thea Louise Stjernesund, quinta a 0"71, mentre la ticinese Lara Gut-Behrami ha chiuso sesta, a 8 decimi netti da Shiffrin. Prima manche amara per Federica Brignone: la carabiniera valdostana, partita fortissimo e all'attacco, si è fatta sorprendere dal dosso chiave di metà tracciato, terminando anzi tempo la sua gara e vedendo sfumare la possibilità di arrivare al terzo posto nella generale. Fuori anche la svedese Sara Hector, così come la slovacca Petra Vhlova. "Sono contenta nel complesso – ha dichiarato a fine manche Bassino sul sito della Fisi -, pensavo di essere andata lunga sulle prime porte e anche sul dosso dove è uscita Federica (Brignone ndr). Ho cercato di rimanere concentrata e arrivare in fondo, ed è quello che farò anche nella seconda manche: radunare tutte le energie per rimanere concentrata" – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 19-Mar-23 10:32