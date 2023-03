Finali Cdm Sci Alpino, Zenhausern in testa dopo 1^ manche Slalom Soldeu

Il migliiore degli italiani è Tommaso Sala, solo quattordicesimo ROMA (ITALPRESS) – Ramon Zenhausern è in testa dopo la prima manche dello slalom di chiusura delle Finali di Soldeu con il tempo di 57"89, con 26 centesimi di vantaggio sul leader della classifica di specialità, Lucas Braathen. Al terzo posto si inserisce Fabio Gstrein, partito con il 12 e bravo a contenere il distacco in 55 centesimi. Quindi altri due norvegesi, Timon Haugan a 67 centesimi ed Henrik Kristoffersen a 80. Tracciato reso difficile dalle alte temperature che hanno sfaldato la neve già dopo le prime sei-sette discese. Il migliore degli italiani è Tommaso Sala, che è 14/o con 2"24, al termine di una manche nella quale ha commesso qualche errore di troppo. Stesso copione anche per Alex Vinatzer che ha chiuso 19/o a 2"53 da Zenhausern, ma potrà approfittare del basso numero di partenza nella seconda. Corrado Barbera, all'esordio nello slalom in qualità di campione mondiale junior, chiude al 22/o posto con 3"43 di svantaggio. mentre è 23/o Stefano Gross con 3"90 di distacco – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/com 19-Mar-23 11:44