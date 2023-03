Italiano “La Fiorentina ha costruito i presupposti per vincere”

FIRENZE (ITALPRESS) – "Abbiamo fiducia e siamo in un buon momento e pur rischiamo qualcosa abbiamo creato i presupposti per vincere. Non abbiamo fatto la nostra prestazione migliore ma l'abbiamo portata a casa. Stiamo cercando di evitare che a fine competizioni la squadra sia stanca e che non riesca ad andare oltre. Per evitare questo dobbiamo stare attenti al minutaggio, ad esempio Cabral meritava di giocare ma era stravolto dopo la gara in Turchia e non volevamo che si infortunasse. Ci attende un aprile di fuoco, cercheremo di coinvolgere tutti" Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano, al termine della sfida fra Fiorentina e Lecce, allo stadio 'Franchi' di Firenze. "Spesso sento dire dai ragazzi che stiamo maturando nella voglia di non prendere gol, ci stiamo responsabilizzando, venivamo da un periodo non bellissimo ed ora invece stiamo trovando i risultati -ha aggiunto Italiano -. Loro sono venuti a prenderci alto, abbiamo creato occasioni, fatto gol. Stiamo trovando il filo del discorso durante le partite e portiamo a casa le vittoria. "Sapevamo che avevamo una gara complicata, non potevamo condurla dal primo all'ultimo minuto, il Lecce ha giocatori rapidissimi e veloci, l'abbiamo preparata con un allenamento ed i ragazzi stanno dando grandi segnali di maturità – ha proseguito Italiano -. Ci fermiamo per rifiatare perchè abbiamo bisogno di riposare, ci fermiamo contenti ma poi ci attenderà alla ripresa un altro tour de force". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8//pc/red 19-Mar-23 17:32