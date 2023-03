Sampdoria, Stankovic “Ragazzi meritano di essere applauditi”

Il tecnico blucerchiato elogia i suoi dopo il successo sul Verona GENOVA (ITALPRESS) – "La gioia la trasmetto tutta ai miei ragazzi, loro meritano di esser applauditi. Noi sappiamo ogni giorno che non è facile ma lottiamo, anche nelle difficolta voglio una squadra". Così il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, dopo il successo dei blucerchiati sull'Hellas Verona, il primo quest'anno tra le mura amiche del Ferraris. "Oggi il primo tempo la squadra ha creato tanto – dice l'allenatore -. Abbiamo fatto due gol, preso un palo, un'occasione con Djuricic e grande qualità. Nel secondo tempo esce il carattere, la paura di perdere quello che hai in mano, ma abbiamo accettato le difficolta. Preferisco che mi dicano che ho giocato male ma ho vinto piuttosto che ricevere complimenti e portare a casa uno o zero punti. E' stata una gara in cui il primo tempo meglio noi e il secondo il Verona. Gli episodi sono andati a favore nostro, due gol annullati: così si vince in Serie A, un calcio molto impegnativo, qualitativo, devi spendere molte energie per portare a casa tre punti, faccio i complimenti ai ragazzi per questo" dice Stankovic che poi cita Nuytinck e gli altri senatori della squadra dicendo che sono un "esempio per i giovani che devono vedere come questi over 30 si allenano, approcciano le gare e stanno dando tutto". "Volevamo regalare ai nostri tifosi una gioia, il loro campionato è da 10 e lode e noi oggi, portati da loro tifo, ce l'abbiamo fatta – aggiunge il tecnico della Samp -. Abbiamo vinto e improvvisato molto, ma erano importanti i tre punti, aspettavo da un paio di mesi questa corsa sotto la curva. Come festeggio? Ora vado a casa per stare con i miei ragazzi, ci siamo radunati per la pausa delle nazionali". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xc9/pc/red 19-Mar-23 15:21