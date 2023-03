Sci Alpino: finali cdm, Zenhausern vince lo Slalom di Soldeu

Quinto posto per l'azzurro Alex Vinatzer, a Braathen coppa Slalom ROMA (ITALPRESS) – Ramon Zenhausern ha vinto lo slalom di chiusura delle Finali di Soldeu. Lo svizzero, in testa sin dalla prima manche, ha chiuso la gara con il tempo complessivo di 1'54"87. Con lui sul podio due norvegesi: Lucas Braathen ha chiuso secodno a 6 centesimi e ha portato a casa la coppa di Slalom, mentre Henrik Kristoffersen è finito terzo a 66 centesimi. Quarto lo svizzero Fabio Gstrein a 1"02 e quindo l'azzurro Alex Vinatzer con un distacco di 1"14 dal vincitore. Per quanto riguarda gli altri italiani: quattordicesimo Tommaso Sala (+1"89), diciottesimo Corrado Barbera (+2"88) e diciannovesimo Stefano gross (+2"98). – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/com 19-Mar-23 14:33