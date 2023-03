Sci Alpino, Shiffrin vince Gigante donne a Soldeu nelle finali Cdm

Sesta l'azzurra Marta Bassino dopo il terzo posto della prima manche SOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha ottenuto la settima vittoria stagionale – 88esima in carriera -, nel gigante femminile di Soldeu valevole per le finali di Coppa del Mondo. L'americana ha chiuso con il tempo di 1'55"88 precedendo sul podio la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di soli6 centesimi. Terza la canadese Valerie Grenier, a 20 centesimi dalla vincitrice. La migliore azzurra è Marta Bassino che dopo il terzo posto della prima manche ha chiuso in sesta posizione con un distacco di 69 centesimi. Las Bassino sale sul podio di specialità alle spalle di Shiffrin e della ticinese Gut-Behrami. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 19-Mar-23 12:59