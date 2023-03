Verona, Zaffaroni “Rammarico per aver sbagliato approccio”

Il tecnico dei gialloblù rimprovera ai suoi la prima parte di gara GENOVA (ITALPRESS) – "Una gara che sapevamo sarebbe stata difficile, soprattutto potevamo immaginare un inizio della Sampdoria di questo tipo. Siamo mancati nell'approccio, siamo andati sotto di 2 gol, anche se dopo il primo abbiamo avuto un'occasione importante, poi abbiamo avuto una grande reazione creando i presupposti per pareggiare: purtroppo il gol non arrivato subito, ci avrebbe dato forza ma nell'analisi globale c'è rammarico per aver mancato l'inizio". Questa l'analisi del tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, che commenta la sconfitta incassata dagli scaligeri in casa della Sampdoria. Parlando del match l'allenatore aggiunge: "Era una gara molto difficile dal punto di vista generale, giocavamo con una squadra che ha dei valori ma la classifica che ha non rispecchia i suoi valori. Sono partite complicate da questo punto di vista, da quando abbiamo ripreso giochiamo solo gare di questo tipo. Sono partite che vanno affrontate carichi al 300%, bisogna fare di tutto per portare a casa questo tipo di sfide. Dobbiamo lavorare ancora tanto, adesso arriva la sosta che in questo momento è fondamentale per ricaricare energie fisiche e mentali" dice Zaffaroni che infine parla dell'infortunio di Djuric e della prova di Gaich a cui oggi sono stati annullati per fuorigioco due gol. "Djuric è uscito per un dolore, era obbligatorio toglierlo. Una delle chiavi importanti da qui alla fine sarà quella di recuperare più giocatori possibile e averli a disposizione – spiega il tecnico -. Gaich – prosegue – è entrato molto bene. Il ragazzo è arrivato negli ultimi giorni di mercato ma era da un po' che non giocava. Recuperarlo dal punto di vista fisico è importante, siamo contenti che ha fatto bene, puntiamo molto su di lui per il finale di stagione". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xc9/pc/red 19-Mar-23 15:36